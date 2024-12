São Paulo e Botafogo entram em acordo por dívida de Tchê Tchê e Lucas Perri

São Paulo e Botafogo entraram em acordo na Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD) pelas dívidas dos cariocas por Tchê Tchê e Lucas Perri.

O que aconteceu

A primeira parcela do novo acordo já foi paga pelo Botafogo e caiu na conta do São Paulo. Outras cinco cotas completam o parcelamento, sendo a última em maio de 2025.

Os valores são acrescidos de juros e correção monetária, assim como os honorários advocatícios serão pagos pelos cariocas. Com isso, o São Paulo está retirando o processo que corre no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que está em recesso e ainda não homologou o pedido.