Jogo das Estrelas de Zico tem caneta de David Luiz e vaias a Renato Gaúcho

O evento foi marcado pelo que David Luiz disse na chegada — uma crítica à diretoria do Flamengo pela forma com a qual se deu o anúncio da saída dele do clube. Em campo, o zagueiro até deu uma caneta no ex-lateral-direito Gabriel.

Canetas já deram confusão em edições anteriores do Jogo das Estrelas. Carlos Alberto que o diga. O ex-meia ficou alucinado com o lance protagonizado por Arrascaeta em 2022. Desta vez, ao que parece, sem polêmicas em torno do lance.

David Luiz teve no Jogo das Estrelas a chance de se despedir de forma mais próxima da torcida do Fla. Ele foi muito aplaudido quando saiu do jogo no segundo tempo.

Além dos lances de efeito, uma das tradições do Jogo das Estrelas é a vaia da torcida (do Flamengo, claro) a Renato Gaúcho. Com ele fazendo gols que deram elasticidade ao placar para o time branco (no qual Zico não estava), as vaias reapareceram. O motivo?

"Sei lá. Gol de barriga (pelo Fluminense, na final do Carioca 1995). Mas a torcida do Flamengo sabe o quanto eu fiz por esse clube também. Ajudei a ganhar alguns títulos. Me orgulho de ter treinado o Flamengo também", disse o ex-jogador, que está sem clube desde que deixou o comando do Grêmio, neste mês.

A torcida do Fla se divertiu em outros momentos. Comemorando o tradicional gol de pênalti de Zico — que saiu ainda no primeiro tempo — e de ex-craques como Sávio e Adriano Imperador. No caso do ex-centroavante, teve até gritos de "Didico" quando surgiu a chance de uma cobrança de pênalti. Ele converteu e foi substituído.