Mauro Cezar: Oscar é contratação também motivada por vaidade de dirigente

O Guardiola esgarçou o relacionamento - não se trata de estar sendo sabotado, mas não consegue mais. O relacionamento chegou ao fim. Um casamento que deu certo para chuchu e que uma hora não deu certo mais, perdeu a atração. Com esses pecados: ele deixou saírem dois atacantes absolutamente jovens e promissores que um time como o City, rico, não poderia ter deixado sair, e que estão brilhando nos times onde estão: o Palmer [no Chelsea] e o Álvarez [no Atlético de Madri].

Juca Kfouri

