Evolução de Palacios impressiona, e lateral começará 2025 à disposição

O lateral-esquerdo Diego Palacios finalmente estará à disposição da comissão técnica do Corinthians a partir do início de 2025. O jogador deverá retornar aos gramados no Campeonato Paulista após um ano no departamento médico.

Retorno após um ano no DM

O lateral concluiu a recuperação e está perto da forma física ideal para retornar aos gramados. O departamento médico viu uma evolução impressionante de Palacios no último semestre. A reestreia do atleta deverá acontecer ainda em janeiro de 2025.

Palacios se lesionou logo em sua estreia pelo Corinthians, em 27 de janeiro, contra o São Bernardo, pelo Paulistão. Ele passou praticamente o ano todo no departamento médico.