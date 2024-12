MPRJ denuncia torcedores do Botafogo por racismo em jogo contra o Palmeiras

O Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) denunciou dois torcedores do Botafogo pelo crime de racismo. O caso aconteceu em agosto, no duelo com o Palmeiras, no Nilton Santos, em jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores.

O que aconteceu

Segundo a denúncia, os acusados praticaram "atos discriminatórios contra torcedores da equipe adversária, comparando-os a macacos, tanto por palavras quanto por gestos". O gesto racista praticado pelo alvinegro foi flagrado pelo jornalista Tossiro Neto.