The Best x Bola de Ouro: quais são as diferenças nas votações dos prêmios

Vini Jr. foi eleito o melhor jogador do mundo na votação do prêmio The Best, organizado pela Fifa, nesta terça-feira (17). O critério de votação da premiação é diferente ao adotado pela revista France Football na Bola de Ouro.

O que muda?

A votação do The Best é feita por quatro grupos: capitães de seleções, técnicos de seleções, jornalistas selecionados e fãs registrados no site da Fifa. Cada aglomerado representa 25% da votação.

Cada votante escolhe um top-3. O primeiro colocado recebe cinco pontos, o segundo três e o terceiro um. Vence quem tiver mais pontos. Em caso de empate, vencerá quem for colocado mais vezes em primeiro somando votos de capitães, técnicos e jornalistas. Se persistir a igualdade, quem estiver mais vezes em segundo receberá o prêmio.