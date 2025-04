Fluminense e Atlético-MG defendem liderança na Copa Sul-Americana

O Atlético-MG entra em campo um pouco depois, às 21h30, também fora de casa, diante do Caracas, da Venezuela, no estádio Olímpico de la UCV, na capital do país. Após empate sem gols com o Cienciano, do Peru, e goleada sobre o Deportes Iquique, do Chile, o time brasileiro lidera o Grupo H com quatro pontos.

Entretanto, o Caracas também tem quatro pontos, mas aparece em segundo lugar por conta do saldo de gols (4 a 1). A chave é completada por Cienciano, com dois pontos, e Deportes Iquique, zerado, que se enfrentam na quinta-feira.

Após dois empates, o Vitória busca o primeiro triunfo para seguir bem na disputa pela vaga. Às 21h30, recebe o Cerro Largo, do Uruguai, no Barradão, em Salvador (BA).

Os baianos ficaram no 1 a 1 com a Universidad de Quito, do Equador, e no 0 a 0 com o Defensa y Justicia, da Argentina. Com dois pontos, aparece na vice-liderança, atrás dos equatorianos, que somam quatro e jogam apenas na quinta diante dos argentinos. Ou seja, se o Vitória vencer, assumirá provisoriamente a liderança. O Cerro Largo tem apenas um ponto, em quarto e último lugar.

Confira os jogos desta quarta-feira:

19h