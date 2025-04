São Paulo aposta novamente em garotos contra Libertad pela Libertadores

O São Paulo visita o Libertad pela Copa Libertadores nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Tigo La, em Assunção, no Paraguai. O duelo define a liderança do Grupo D. Os paraguaios têm seis pontos, seguidos dos paulistas, com quatro.

Os são-paulinos vêm embalados após a vitória contra o Santos pelo Campeonato Brasileiro. Mais do que o resultado, o jogo deu confiança ao elenco e a Luis Zubeldía, que recorreu a garotos para a escalação.

Lucas Ferreira e Matheus Alves, campeões da Copa São Paulo de Futebol Júnior no começo do ano, assumiram com tranquilidade as posições de titulares. Junto deles, o ataque tem Ferreirinha e André Silva.