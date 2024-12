Artilheiro, manutenção de elenco e base: os planos do Corinthians para 2025

O departamento de futebol do Corinthians tem planos e objetivos alinhados para a próxima temporada. A seguir, o UOL explica quais são as certezas e as expectativas para 2025.

O que o Corinthians projeta em 2025

No orçamento apresentado pelo Corinthians para 2025, as metas esportivas são conservadoras. A diretoria projeta que a equipe chegará às semifinais do Paulistão, às quartas Copa do Brasil, só irá até às oitavas da Libertadores e terminará o Brasileiro uma posição abaixo do que neste ano, em 8º.

O departamento de futebol crê na manutenção do elenco para alcançar os objetivos. Essa é a premissa do executivo de futebol, Fabinho Soldado, para o ano que vem com calendário cheio.