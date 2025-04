Conmebol define Lima, capital do Peru, como sede da final da edição 2025 da Copa Libertadores

A Conmebol definiu nesta segunda-feira a cidade de Lima, capital do Peru, como palco da partida única que vai definir o campeão da edição 2025 da Copa Libertadores. A entidade que comanda o futebol da América do Sul determinou ainda a data do confronto. A decisão está marcada para o dia 29 de novembro.

O anúncio foi feito por meio das redes sociais. "A grande Final Única da CONMEBOL Libertadores 2025 será disputado da em Lima! Nos vemos no dia 29 de novembro para vivenciarmos juntos uma nova edição da Glória Eterna", diz o texto da postagem.

A capital peruana venceu a concorrência de Brasília, que utilizaria o estádio Mané Garrincha, e também de Montevidéu, que era uma outra opção para sediar o confronto. Em 2019, Lima surgiu como plano B para ser palco da final. Inicialmente, o duelo aconteceria em Santiago, no Chile. No entanto, o local do embate teve de ser alterado por questões de segurança.