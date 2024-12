Conselho investiga acordo com antiga empresa de segurança do Corinthians

Em 8 de fevereiro, a Workserv emitiu nota referente ao mês anterior completo, mesmo estando em concorrência com outras duas empresas até o dia 12. A SAG Express Serviços Terceirizados e a RR Proteção Segurança Patrimonial LTDA enviaram orçamentos nos dias 10 e 12 de janeiro — a primeira empresa sequer tem segurança patrimonial entre suas qualificações. A reportagem teve acesso a essas notas.

O UOL apurou que a Verssat não foi convidada para a disputa com as concorrentes, nem recebeu a rescisão com o clube até maio, continuando a prestar seus serviços mesmo sem ser paga.

Em contato com a reportagem, o clube afirmou que as empresas prestavam serviços distintos. Porém, Comissão de Justiça e Cori apontam nos relatórios que uma foi substituída pela outra.

O Sport Club Corinthians Paulista informa que as empresas Workserv e Verssat prestavam serviços distintos para o clube. A Workserv era responsável pela segurança no Centro de Treinamento, assim como pelo acompanhamento do elenco e comissão técnica, incluindo as viagens das equipes feminina, masculina e das categorias de base. Já a Verssat cuidava da segurança do Parque São Jorge, sede social do clube.

Nota oficial do Corinthians ao UOL

Troca de empresa por orientação da PF

Em 26 de junho, a Polícia Federal esteve no Parque São Jorge para questionar o departamento jurídico a respeito da contratação da Workserv. À época, o clube afirmou em nota que nenhuma irregularidade havia sido encontrada.