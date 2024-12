Memphis provoca goleiro do Grêmio após confusão e golaço

Memphis Depay, atacante do Corinthians, provocou Caique, goleiro do Grêmio, após vitória do alvinegro por 3 a 0. O holandês e o goleiro se desentenderam em confusão, e o camisa 94 encerrou o placar com golaço.

O que aconteceu

Memphis publicou em seu Instagram uma imagem do goleiro Caique jogado no chão, após gol sofrido pelo holandês. Na legenda, o atacante escreveu: "Não deveria ter se envolvido", com figuras de uma caveira e um caixão. O atacante publicou ainda um vídeo do seu gol, escrevendo: "Sempre um prazer derrotá-los. Boa noite".