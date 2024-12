Fluminense pega Borussia Dortmund, 'brasileiros' da África e azarão da Ásia

O tradicional clube não atravessa boa fase, e ocupa a quinta colocação no Campeonato Alemão, 10 pontos atrás do líder e rival Bayern de Munique.

O elenco conta com o lateral-direito Yan Couto, que foi convocado para a seleção brasileira recentemente.

Os azarões

O grupo tem ainda dois times desconhecidos do torcedor brasileiro: Ulsan, da Coreia do Sul, e o Mamelodi Sundowns, da África do Sul.

O clube coreano conta, no grupo atual, com os brasileiros Matheus Sales, ex-Palmeiras, e Yago Cariello, que teve breve passagem na base do Vasco. O clube carimbou a vaga no Mundial por meio do ranking da Confederação Asiática de Futebol.

O Mamelodi pertence ao empresário Patrice Motsepe, que atua no ramo da mineração e já foi apontado como o homem mais rico da África do Sul. O clube conseguiu a vaga através do ranking africano.