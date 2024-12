Botafogo com uma mão e meia na taça, Palmeiras à espera de milagre; chances

0:00 / 0:00 Siga o UOL Esporte no

Abel Ferreira adotou tom negativista após a vitória do Palmeiras sobre o Cruzeiro. O treinador não crê em uma "ajuda" do São Paulo na última rodada.

O planejamento [do ano que vem] está feito, e vocês, no devido tempo, irão saber. Todos os jogadores têm contrato, portanto ninguém vai embora se não quiser. Seja qualquer um dos jogadores que vocês falam. Mais do que falar nisso é falar da nossa entrega, qualidade, resiliência. Estamos com uma série de 15 jogos que perdemos dois e vamos lutar até o fim, mas sabendo que já está praticamente definido o que vai acontecer. O Botafogo vai jogar em casa, e vocês conhecem o futebol brasileiro. Se temos que nos queixar de alguém é de nós. No jogo que tivemos em casa, não fomos competentes o suficiente para fazer o gol.