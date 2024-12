Assista aos gols da vitória do Botafogo sobre o Galo na Libertadores

O segundo gol veio pouco tempo depois, aos 44 minutos, anotado em penalidade. Luiz Henrique foi derrubado por Everson dentro da área. O árbitro foi chamado pelo VAR e assinalou a penalidade, convertida pelo lateral Alex Telles. O atleta bateu forte no canto contrário ao que pulou o goleiro atleticano.

No segundo tempo, Vargas diminuiu para o Galo, que jogou com um a mais desde o primeiro minuto de jogo. O atacante foi substituído no intervalo e acertou belo e indefensável cabeceio, fazendo o primeiro e único do Galo, com dois da segunda etapa.

Já no último minuto de jogo, nos sete de acréscimo, Junior Santos fez linda jogada e conseguiu finalizar após rebater em defensor. O atacante do Botafogo entrou em campo e conseguiu fazer dois grandes lances: no segundo, driblou dois marcadores e tocou para Matheus Martins. A defesa do Galo conseguiu cortar por baixo, mas a bola sobrou novamente no atacante, que finalizou e anotou o último gol do duelo.