Léo Pereira pede seriedade ao Flamengo em reta final mesmo sem título

O Flamengo deu adeus às chances de título do Campeonato Brasileiro com o empate por 0 a 0 com o Fortaleza. Após a partida, o zagueiro Léo Pereira elogiou a postura da equipe, mas admitiu que não sai satisfeito com o resultado.

Viemos para ganhar e mostramos desde o primeiro minuto. Mas são situações do jogo. Tivemos um jogador a menos e nos comportamos bem, como já fizemos em outras situações. Tivemos até a chance de fazer um gol. Não sei quanto está o jogo Palmeiras x Botafogo, mas fica um pouco difícil. Precisávamos somar esses três pontos. Mas estou feliz pela atuação da equipe. Jogamos bem mesmo fora de casa, contra um time que é muito organizado e tem um treinador de longo tempo. Não saímos satisfeitos, mas felizes pela atuação. Léo Pereira ao Premiere

O Fla ainda tem três jogos pela frente na temporada. No domingo, enfrenta o Internacional em casa. Depois, pega o Criciúma fora e finaliza 2024 contra o Vitória no Maracanã.