Filipe Luís detona Daronco: 'Arbitragem de 1990, apitou perigo de falta'

O técnico Filipe Luís criticou a arbitragem de Anderson Daronco no empate por 0 a 0 entre Flamengo e Fortaleza, nesta terça-feira. Ele também voltou a dizer que espera o melhor do time na reta final, mesmo sem chances de título do Campeonato Brasileiro.

Adoro o Daronco, mas hoje ele fez uma arbitragem de árbitro do Campeonato Brasileiro de 1990. Apitou perigo de falta. Nada me irrita mais do que juiz que faz isso, apita 40 faltas que não são e trava o jogo. Isso me destrói, mata o campeonato, é chato para o telespectador, para nós, o jogo não anda. Quer intensidade, treina para isso e o juiz não permite. Apitar perigo de falta é pior que ter revertido o pênalti. Agora vai a minha pergunta: o que a imprensa fala? Só vi no telão. Se tem dúvida na imprensa, se não é unânime, então isso quer dizer que teve dúvida no VAR. E se teve dúvida, tem que permanecer a decisão do campo. Intervenção mínima. Essas duas coisas me irritaram hoje. O resto... os árbitros erram e acertam. Sempre elogiei o Klaus, o Davi que apitou nosso jogo contra o Inter. Só apitam falta quando é falta. E aí o jogador deixa de se jogar. Fica um jogo bonito e intenso. Depende dos árbitros e vão analisar isso. Filipe Luís

O que mais ele disse?

Reta final: "Não muda quando joga com a camisa do Flamengo. Não tem como não dar o melhor, o máximo. A exigência desse clube é gigantesca, torcida que mais exige e estão certos. Vestir essa camisa é um privilégio muito grande para você escolher relaxar. Independente de ter chances de título, se está jogando um amistoso, o que importa é dar o máximo, ir para vencer. Aproveitar que vamos jogar no Maracanã, fomos campeões de um título difícil, precisamos valorizar isso. Dar o melhor pelo Flamengo. Ano que vem com certeza vamos tentar competir e chegar vivos no final para buscar títulos."