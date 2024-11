Camisa esteve perdida e agora ajuda alvinegro a ir à final da Libertadores

"Expliquei a situação ao meu chefe, que já tinha a viagem toda esquematizada, ele compreendeu, me liberou por quatro dias para poder realizar esse sonho de ir à final da Libertadores", disse o torcedor.

Camisa esteve perdida

O elenco de 2003 contou com nomes como Jefferson, Sandro, Valdo, Almir, Camacho e Dill. Naquela temporada, o Alvinegro disputou a Série B do Brasileiro e conseguiu o acesso ao lado do Palmeiras.

A camisa foi um presente do irmão de Jane. Clóvis foi jogador, atuou como atacante, e teve passagem por clubes como Vasco, Marítimo, de Portugal, e Volta Redonda.

A peça esteve perdida por anos. Igor conta que a camisa pertence à tia e, em 2010, ela fez doações de roupas após enchentes que atingiram municípios de Santa Catarina. Depois da ação, Jane deu falta da camisa e achou que, por engano, tivesse ido juntamente às doações.