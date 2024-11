Abel define em uma palavra o que diferencia Palmeiras de outras equipes

Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, exaltou o lado mental de sua equipe após assumir a liderança nesta rodada do Brasileirão e definiu em uma palavra o que faz seu time sobressair aos rivais: a resiliência.

O que ele disse

Há um aspecto que ninguém toca, que é o lado mental. Ninguém toca nisso porque ninguém sabe. Ninguém mais do que os jogadores sentem a pressão de ser obrigado a ganhar. É preciso saber lidar com esses momentos. Vocês lembram quando se casaram a primeira vez? Estavam todos à vontade, como se fosse com um amigo em um restaurante. É diferente [jogos da reta final], são jogos diferentes, com responsabilidade muito maior. O Palmeiras não anda nisto há um dia, são três ou quatro anos seguidos na disputa. É uma sensação que já sentimos, sabemos o que é, mas ninguém fala nele porque ninguém sabe. As pessoas acham que os jogadores são máquinas. O que eu pedi aos jogadores hoje foi: chegar aqui, por a bola no chão, não deixar o Atlético-GO sair da defesa e fazer três ou quatro gols. Mas os jogadores têm emoções, tem o adversário, mas vocês nunca colocam isso na equação. Abel Ferreira, em entrevista coletiva após o jogo.

"Não conheço nenhuma equipe, nem o Manchester City, que consegue manter a regularidade de desempenho o ano todo. Quando o desempenho não está lá, os três pontos tem que aparecer. Isso é que faz uma equipe melhor que a outra, é a resiliência. Eu chego a pensar que todas as equipes são todas perfeitas, mas não há nenhuma equipe perfeita, nenhum treinador perfeito no mundo e meus jogadores são homens, têm emoções, e é muito difícil lidar com elas. Sobretudo, quando pegamos as expectativas e estamos há três anos como o alvo a ser battido. Fomos eliminados pelo vencedor da Copa do Brasil, fomos eliminados pelo finalista da Libertadores e estamos na disputa palmo a palmo com um grande adversário. Logicamente que o fator psicológico é determinante neste momento. Os jogadores não são máquinas, são homens, tem inseguranças, medo, alegria e cada jogador é um mundo. Nós temos que falar com eles, montar nossa estratégia e ganhar. Quando não se joga bem, ganha-se. Quando não dá pra ganhar é porque o adversário também é bom e o lado mental aponta muito em momentos decisivos. Só quem não percebe o futebol que não pensa nesse aspecto", acrescentou.