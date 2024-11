São Paulo deve perder três meias em 2025 por efeito do esquema de Zubeldía

O esquema do técnico Luis Zubeldía no São Paulo, com apenas dois meias de origem, deve impulsionar ao menos três saídas de atletas do setor para 2025.

O que aconteceu

Rodrigo Nestor, Galoppo e Rodriguinho são fortes candidatos a deixarem o Tricolor. Os três estão sem espaço no time que joga com apenas dois volantes e quatro atacantes.

Nestor é apenas o 22º jogador em minutagem na temporada, enquanto Galoppo vem logo atrás, em 23º. Ambos estão próximos de serem ultrapassados por Sabino, por exemplo, e jogaram menos do que Jandrei.