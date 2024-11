Ronaldo reforça ideia de ser presidente da CBF, mas diz que não é candidato

Os rumores dos planos de Ronaldo começaram após publicação do jornal espanhol Sport. De acordo com o veículo, o Fenômeno quer Guardiola como treinador da seleção. O ex-jogador afirmou que não dá para especular nada no momento.

Não dá para passar a carroça na frente dos burros. Vamos ver o que vai acontecer. Tenho muitas ideias no caso de isso acontecer. Não dá para especular nada agora.

Ronaldo passou a investir em clubes após se aposentar do futebol. O ídolo brasileiro atualmente é dono do Real Valladolid, da Espanha, e, recentemente, vendeu a SAF do Cruzeiro para Pedro Lourenço.