Ex-Corinthians, Kazim sai em defesa de Memphis Depay após pênalti perdido

Velho conhecido da torcida do Corinthians, Kazim saiu em defesa de Memphis Depay após o holandês desperdiçar um pênalti no último sábado, contra o Mirassol, pelo Campeonato Brasileiro.

O ex-atacante turco, que defendeu o Corinthians entre 2017 e 2018, rebateu as críticas que Memphis recebeu de Rafa Silva, jogador do Mirassol que não gostou de o holandês ter cobrado o pênalti de cavadinha, considerando um desrespeito por parte do atleta ao time do interior paulista.

"Eu preciso apoiar meu amigo Memphis Depay, outro gringo no Brasil! Posso afirmar, independentemente da sua opinião sobre a escolha dele de ser livre em campo, ele é exatamente como você o vê fora de campo: um homem do povo, do mundo! Nunca deixe seu estilo de jogo gerar dúvidas sobre seu caráter", escreveu Kazim sobre Memphis.