Raphinha dá indireta em comemoração e desabafa contra insinuação de doping

O atacante Raphinha mandou um recado ao comemorar seu segundo gol na vitória de hoje do Barcelona sobre o Real Madrid. Em frente às câmeras de transmissão ele apontou para a bandagem em sua mão direita em "resposta" a insinuações de doping.

O que aconteceu

Raphinha fez a comemoração após marcar o quarto gol do Barça no clássico, no final do primeiro tempo balançando a rede pela segunda vez na partida. O líder do Espanhol começou perdendo por dois gols de diferença, mas virou ainda antes do intervalo e venceu por 4 a 3.

O gesto foi uma indireta às polêmicas alegações de que jogadores do Barcelona estariam usando bandagens para se doparem durante partidas. De acordo com os jornais espanhóis Mundo Deportivo e Sport, a insinuação foi feita pelo médico Niko Mihic, ex-Real. Sem provas, ele teria dito que as pulseiras seriam para que os atletas introduzissem substâncias sem serem flagrados.