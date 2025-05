Choque-Rei: Paulinho é titular pela 1ª vez; Zubeldía opta por Cédric

Palmeiras e São Paulo estão escalados para o clássico deste domingo, às 17h30, na Arena Barueri, pela 8ª rodada do Brasileirão. Abel escala pela primeira vez Paulinho como titular do time, enquanto Luis Zubeldía opta por sua formação com Cédric na segunda linha.

O Verdão vai a campo com: Weverton; Giay, Bruno Fuchs e Gustavo Gómez; Aníbal, Piquerez, Ríos, Estêvão e Allan; Paulinho e Flaco López. Vitor Roque começa no banco de reservas.

O Tricolor entra no jogo com: Rafael; Ferraresi, Ruan, Alan Franco e Wendell; Alisson, Marcos Antônio e Alves; Cédric, André Silva e Ferreirinha. Wendell assumiu a vaga de Enzo Díaz e tem uma boa chance de mostrar serviço.