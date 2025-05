Palmeiras terá Paulinho titular, e São Paulo conta com Oscar no banco; veja escalações

Palmeiras e São Paulo estão escalados para o Choque-Rei de logo mais, válido pelo Campeonato Brasileiro. O técnico Abel Ferreira promoveu a entrada de Paulinho no time titular pela primeira vez, enquanto o treinador Luis Zubeldía fez somente uma alteração na lateral esquerda.

Piquerez volta ao time titular na defesa. No meio-campo, Aníbal Moreno ocupa a vaga de Emiliano Martínez. Allan é mantido no 11 inicial. O Alviverde também terá Vitor Roque no banco de reservas, com Flaco López no comando de ataque. Paulinho, por sua vez, entra no lugar de Facundo Torres.

O Palmeiras está escalado da seguinte maneira: Weverton; Giay, Bruno Fuchs, Gustavo Gómez e Piquerez; Aníbal Moreno, Richard Ríos e Allan; Estêvão, Paulinho e Flaco López.