Botafogo abre venda geral de ingressos para jogo contra o Estudiantes pela Libertadores

O Botafogo divulgou, nesta sexta-feira, a abertura da venda geral online de ingressos do jogo contra o Estudiantes, pela Libertadores. Os torcedores do Glorioso podem adquirir seus ingressos por meio do site botafogo.com.br/ingresso.

A ordem de abertura e prioridade para a aquisição dos bilhetes funcionou na seguinte ordem: Plano Glorioso (05/05, às 15h), Plano Alvinegro (05/05, às 18h), Plano Preto (06/05, às 10h), Plano Branco (05/05, às 12h), Público Geral (09/05, às 12h) e Público Geral nos Pontos Físicos (12/05, às 9h).

O confronto, que ocorrerá no Estádio Nilton Santos, será válido pela quinta rodada da fase de grupos da Libertadores e está marcado para a próxima quarta, dia 14 de maio, às 21h30 (de Brasília).