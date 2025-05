Atletismo Brasil disputa o Mundial de Revezamentos de Guangzhou

Habemus pap... Piu! ?????#TimeBrasil pic.twitter.com/yyg9iY8pTH

Os seis atletas chamados para o 4×100 metros, sob o comando de Darci Ferreira, são Felipe Bardi e Erik Cardoso, Vinicius Rocha Moraes, Hygor Gabriel Bezerra Borges Soares, Rodrigo Pereira do Nascimento e Vitor Hugo Mourão dos Santos.

"Estamos com um time muito bom, queremos fazer um bom resultado. Nosso primeiro objetivo é classificar o Brasil para a final e na final fazer uma excelente marca", disse Felipe Bardi, de 26 anos, recordista brasileiro e sul-americano dos 100 metros (9.96, em setembro de 2023), sétimo na Top List da World Athletics (9.99, em abril deste ano) e tem com o revezamento 4×100 metros a marca de 38.19 (em agosto de 2023, no Mundial de Budapeste, Hungria).

"Estou muito otimista, trabalhando com os melhores velocistas do momento do nosso país e entendo que vamos fazer a melhor formação possível. Estou otimista porque vejo os atletas muito bem entrosados e conscientes do papel de cada um no momento, com um clima de descontração, respeito e honestidade, de muita verdade", disse o treinador Darci Ferreira.

O Brasil faz a rodada de qualificação do 4×100 m masculino neste sábado (10/5) na série 4, que tem também os Estados Unidos. O Brasil, com 18 atletas (12 homens e 6 mulheres), ainda compete no 4×400 m masculino e feminino e 4×400 m misto.