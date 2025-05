Diretor do São Paulo revela negociações para permanências de Marcos Antônio e Ruan: "Querem ficar"

Marcos Antônio e Ruan estão mais próximos de permanecer no São Paulo do que de deixar o clube. Os dois jogadores estão emprestados até junho de 2025, mas de acordo com o diretor de futebol Carlos Belmonte, já existem negociações para as permanências de ambos os atletas.

O São Paulo negocia com a Lazio para a permanência de Marcos Antônio e, segundo Belmonte, as conversas com o clube italiano já estão mais avançadas, uma vez que as equipes possuem uma boa relação. O caso de Ruan, por sua vez, já é tratado com o Sassuolo.

"Estamos caminhando muito bem para a permanência dos dois atletas aqui. Nesse momento, nada fechado, mas o Marcos Antônio já mais avançado, as conversas estão andando num ritmo mais rápido. Do Ruan, também estão andando. Temos muita convicção de que são eles são importantes e temos muito otimismo de que eles possam continuar com a gente a partir da próxima temporada também. Agora no meio do ano, o Marcos Antônio já vai cumprir a meta dele, o Ruan está um pouco mais distante, mas estamos fazendo um formato em razão das questões orçamentárias para que possa empurrar isso um pouco mais para frente e contar com os jogadores por mais um tempo aqui no São Paulo", revelou o dirigente em entrevista ao UOL.