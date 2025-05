Filipinho e Dora fazem duelo nas quartas em Gold Coast; Brasil ainda contará com Pupo e Alejo

A Brazilian Storm continua fazendo bonito na etapa de Gold Coast, na Austrália, a sexta da temporada do Circuito Mundial de Surfe. Yago Dora, o segundo colocado da atual edição, e Filipinho, o nono, vão se enfrentar nas quartas de final nesta madrugada de sábado (horário brasileiro) e, por consequência, se consolidarem no Top-10 com o País com ao menos uma vaga nas semifinais. Miguel Pupo, o oitavo, e também continua firme na disputa. Além do trio, Alejo Muniz também se garantiu entre os melhores.

Líder da temporada, Italo Ferreira caiu nas oitavas, assim como João Chianca, o Chumbinho, atualmente o 22º e último garantido antes da etapa de corte, e David Silva, superado em duelo verde e amarelo com Pupo.

Primeiro brasileiro a ir ao mar em Queensland nas oitavas de final, Dora travou grande batalha com o italiano Alan Cleland, garantindo a vitória por 10,73 pontos a 10,50 com virada na última onda. Logo depois foi a vez de Filipinho defender com maestria as cores do País.