Auxiliar de Zubeldía diz que planejamento de 2025 já começou com diretoria

Quatro substituições. "Como falei do jogo de muita transição, precisávamos de uma pausa. As duas equipes estavam tentando atacar, não havia meio. Com só corridas, tentamos colocar Nestor e Alisson para dar mais qualidade para o passe final, para conectar. Essa foi a ideia. Não conseguimos ganhar e por isso lamentamos. Mas temos que valorizar o ponto"

Confira outras respostas do auxiliar Maxi Cuberas em entrevista coletiva

Nestor

Nos vemos bem, é parte do grupo. Consideramos todos importantes nessa reta final. Pensamos neste torneio e classificar para a Libertadores e depois veremos o que é melhor para o São Paulo. Entrou, fez um bom jogo.

William Gomes

Consideramos um grande jogador como Nestor e o restante que compõem o plantel. Tem jogado. Não esteve com nós nos últimos dias porque esteve com a seleção, por isso entendemos que não correspondia que entrasse. Mas é o futuro do clube, tem muitas condições e continuar trabalhando com o restante para ver quando vai ter sua oportunidade.