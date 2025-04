Ídolo do Milan projeta Ancelotti na seleção: 'Terá um trabalho danado'

Ruud Gullit, ex-meia holandês que foi lenda do Milan, projetou como será a vida de Carlo Ancelotti se o treinador italiano assumir a seleção brasileira. O ex-jogador comentou o assunto durante sua passagem em Madri para o Prêmio Laureus, realizado hoje.

Se Ancelotti acha que ele tem de deixar o Real, vamos ouvir. Se ele for para o Brasil, ele vai ter um trabalho danado porque os brasileiros precisam de muita coisa. Os brasileiros não estão felizes [com a seleção]. Dominaram o mundo do futebol por muito tempo e não estão no topo há muito tempo. É um trabalho enorme, não só porque é o Brasil. Eles precisam trabalhar pesado e correr mais. Técnica? Eles têm. Visão? Eles têm. Eles têm todos esses ingredientes, mas precisam fazer mais. Ruud Gullit

Ancelotti em fim de ciclo

Carlo Ancelotti vive momento complicado e deve deixar o Real Madrid. Recentemente, a equipe foi eliminada nas quartas de final da Champions League e se encontra em crise.