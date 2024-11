Presidente do Santos diz que futuro de Carille será definido ainda hoje

O presidente do Santos, Marcelo Teixeira, disse que o departamento de futebol do clube já está conversando com Fábio Carille para definir a situação do treinador, alvo de insatisfação da torcida. Ele afirmou que o martelo será batido ainda nesta segunda-feira (18).

Decidimos já fazer definitivamente o planejamento visando 2025. Já autorizamos o departamento a conversar com Carille, definir sua situação. Queremos hoje mesmo. A prioridade é o contrato do Fábio, mas não dá para cravar que ele vai ficar, dependerá do que estão conversando. Marcelo Teixeira, ao Jogo Aberto