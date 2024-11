Inglaterra atropela Irlanda e garante volta à elite da Liga das Nações

A seleção da Inglaterra venceu a Irlanda por 5 a 0, neste domingo (17), no Estádio de Wembley, em partida válida pela 6ª rodada da Liga B da Liga das Nações.

Com o resultado, a Inglaterra encaminhou sua volta à primeira divisão da Liga das Nações. O jogo também marcou a despedida do técnico interino Lee Carsley, que assumiu o comando da equipe no lugar de Gareth Southgate depois da Eurocopa, no meio do ano. A seleção inglesa será comandada por Thomas Tuchel a partir de 1º de janeiro.

Como foi o jogo

No primeiro tempo, a Inglaterra começou pressionando a saída de bola irlandesa e ameaçando o adversário, enquanto a seleção da Irlanda permanecia recuada. No entanto, o ritmou do jogo logo esfriou e ambas as equipes não criaram chances claras de gol, mantendo um duelo amarrado. Tanto a Inglaterra quanto a Irlanda não levaram grandes perigos para o adversário ao longo dos primeiros 45 minutos. No fim da primeira etapa, Walker e Molumby se desentenderam e trocaram empurrões. A confusão rendeu cartões amarelos para Harry Kane e Molumby.