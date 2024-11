Danilo ganha chance 'sem querer' e seleção não consegue repetir laterais

Em baixa, Danilo foi barrado por Vanderson e agora terá chance de mostrar novamente o seu valor. O atleta de 33 anos deve ser o capitão em Salvador.

Danilo se fixou como zagueiro na Juventus (ITA), mais ainda é o lateral-direito da seleção por conta da crise na posição, que não vê ninguém se firmar a menos de dois anos da Copa. O problema também existe na lateral esquerda.

Vanderson, Dodô e Abner são as bolas da vez. Vanderson se destaca no Monaco, onde atua como ala, enquanto Abner é reserva do Lyon. Dodô tem sido titular da Fiorentina.

A comissão técnica observa diversos laterais para ampliar as opções. Dodô, William e Yan Couto já foram chamados na direita, enquanto Guilherme Arana, Wendell, Ayrton Lucas e Alex Telles são alternativas na esquerda.