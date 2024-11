Não foi só Messi: Cristiano Ronaldo também já perdeu a linha com Daronco

Lionel Messi não foi o único astro do futebol mundial que se revoltou com Anderson Daronco durante uma partida. Há pouco mais de um ano, Cristiano Ronaldo também perdeu a linha com o árbitro brasileiro.

O que aconteceu

CR7 se revoltou com Daronco durante jogo do Sauditão do ano passado. O brasileiro apitou a partida entre Al-Nassr e Al-Ahli em setembro de 2023.

O craque português foi tirar satisfação com o árbitro, com direito a dedo em riste. Cristiano foi na direção de Daronco e, reclamando muito, precisou até ser contido por um atleta adversário.