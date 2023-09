CR7 brilha em vitória do Al-Nassr em jogo comandado por Daronco

Com a vitória, o Al-Nassr chega à sua quinta vitória seguida e sobe para a quinta posição na tabela, com 15 pontos. Já o Al-Ahli cai para sexto lugar, com a mesma colocação e menor saldo de gols.

Por que Daronco apitou o jogo

A solicitação para a escalação de árbitros internacionais no Campeonato Saudita é feita entre a Confederação Asiática e a Conmebol, que indica o nome.

Antes de Daronco, o catarinense Ramon Abatti Abel já tinha apitado um jogo na Arábia neste ano: o confronto entre Al-Hilal e Al-Ettifaq.

Como foi o jogo

O Al-Nassr começou a partida com tudo e abriu boa vantagem logo aos quatro minutos, com gol de Cristiano Ronaldo. Oito minutos depois, Talisca ampliou para os donos da casa com um belo chute de canhota que bateu no travessão e entrou.