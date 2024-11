Vini se descontrola com pênalti perdido e mantém zica após início promissor

Vinicius Júnior teve início promissor, mas manteve a "zica" na seleção brasileira após o empate em 1 a 1 com a Venezuela, na última quinta-feira (14), em Maturín.

O que aconteceu

Vini mostrou inspiração no começo da partida, mas se descontrolou após perder um pênalti no segundo tempo do tropeço brasileiro pelas Eliminatórias.

Ele fez bom primeiro tempo, conseguiu dribles, criou jogadas e botou bola na trave antes do 1 a 0, com gol de Raphinha. Parecia que seria uma noite diferente depois de atuações irregulares do craque pela seleção.