Irrigação é ligada e atrapalha ataque do Brasil contra Venezuela; assista

Os minutos finais de Venezuela 1x1 Brasil, jogo das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026, ficaram marcados por um momento bizarro no Estádio Monumental de Maturín.

O que aconteceu

O sistema de irrigação do gramado venezuelano foi ligado em meio a um escanteio da seleção de Dorival Júnior. O ato ocorreu já na casa dos 48 minutos da etapa final, quando os visitantes pressionavam os donos da casa.

Estêvão estava brigando pelo rebote no momento em que os jogadores perceberam o volume de água — ao menos três bombas foram acionadas pela organização do estádio, todas no campo de defesa dos mandantes.