Sport supera Retrô nos pênaltis, é campeão e jogo termina em pancadaria

Com o triunfo, o Sport garantiu o 45ª título pernambucano de sua história e se isolou ainda mais como o maior campeão da competição, seguido pelo Santa Cruz, que acumula 29 troféus erguidos. Este foi o sexto tricampeonato do Leão da Ilha.

Classificação e jogos Pernambucano

O Sport volta aos gramados no próximo domingo, às 18h30 (de Brasília), quando recebe o Palmeiras, na Ilha do Retiro, pela segunda rodada do Brasileirão. No mesmo dia, mas ainda sem horário definido, o Retrô recebe a Tombense, pela primeira rodada da Série C.

Como foi o jogo

O Sport inaugurou o placar aos 24 minutos do primeiro tempo. Em cobrança de escanteio pela direita, a defesa do Retrô afastou mal e, na sobra, Chico arrematou de primeira para marcar.

Aos 36 minutos da etapa inicial, o Retrô chegou ao empate. Após jogada e cruzamento de Fernandinho pela ponta direita, Mascote se antecipou ao defensor e finalizou de cabeça.

Sérgio Oliveira, meio-campista do Sport, foi expulso de forma direta após entrada dura em Júnior Fialho. Depois, em cobrança de falta pelo lado direito, Fernadinho acertou no ângulo do goleiro Caíque França e igualou tudo no agregado.