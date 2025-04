Zubeldía valoriza vitória fora de casa apesar de atuação do São Paulo

Atuação do time. "O que fizemos no primeiro tempo foi bom, controlamos a bola em um campo difícil. Fizemos um golaço, com jogada muito bem trabalhada, que infelizmente foi anulado. No segundo tempo, começamos com algo parecido, depois Talleres começou a chegar um pouco mais. No primeiro tempo neutralizamos as chances deles, no começo do segundo também, depois encontraram mais os lados, o um contra um e o passe entrelinhas. Eles gostam de jogar assim. Creio que o gol veio em um momento justo para nós. Depois, no fim, com um pouco de sorte e boa defesa, conseguimos o triunfo".

Situação de Lucas e Oscar. "O prazo do Lucas (para voltar) eu não sei. E o caso do Oscar eu entendi que eram 10, 15 minutos do segundo tempo. Penso que não é nada grave"