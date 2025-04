Torcedor do Talleres faz gesto racista em direção à torcida do São Paulo na Argentina

Torcedor do Talleres fazendo gestos racistas em direção aos torcedores do São Paulo.

Este é mais um episódio de racismo em jogos de clubes brasileiros no América do Sul. Recentemente, o assunto ganhou força com o caso Luighi, atacante do sub-20 do Palmeiras.

O garoto foi alvo de ofensas racistas na vitória alviverde de 3 a 0 contra o Cerro Porteño, na Libertadores sub-20, e chorou ao denunciar o crime em entrevista. O clube paraguaio foi multado em 50 mil dólares e teve que disputar o restante do torneio sem a presença de torcida. A punição foi considerada branda e criticada pelo Verdão.

Na última semana, a Conmebol criou uma força-tarefa para encontrar formas de erradicar o racismo, a discriminação e a violência no futebol sul-americano. A organização é liderada pelo ex-atacante brasileiro Ronaldo Nazário, pela ex-secretária-geral da FIFA, Fatma Samoura, e por Sergio Marchi, presidente da FIFpro.