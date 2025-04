Calleri valoriza São Paulo 'argentino': 'Batiam em nós e batíamos neles'

Foi a primeira vitória do São Paulo atuando no estádio Mario Alberto Kempes, em Córdoba. O Tricolor tinha um empate e duas derrotas no local até então.

O Tricolor venceu com gol marcado por Alisson na segunda etapa. O time criou poucas chances de gol durante toda a partida.

Com o resultado, o São Paulo lidera o grupo ao lado do Libertad (PAR). Os paraguaios estrearam com vitória também por 1 a 0 sobre o Alianza Lima (PER).