Milito proíbe pensamento na Libertadores e abre disputa no time titular

O Galo ocupa a 11ª colocação do torneio nacional e, em caso de nova derrota na final continental, ficaria sem vaga na Libertadores de 2025. O oitavo colocado do torneio no momento é o Bahia, com 46, que teria vaga na Pré-Libertadores em caso de título do Botafogo.

Confira o que mais disse Gabriel Milito em coletiva

Análise

Eles defenderam bem, mais perto do goleiro e com a vantagem do resultado. Nós precisávamos romper essa defesa e tentamos por fora e por dentro. Geramos muitos cruzamentos que não conseguimos finalizar, por isso colocamos Kardec no segundo tempo, para aproveitar a profundidade com Arana e Scarpa. No segundo tempo, sofremos contra-ataque depois do 5-3-2, com Bruno Henrique e Plata. Mas era esse o plano de jogo, precisávamos fazer gols. No primeiro tempo tivemos situações de gol, não muitas, e tivemos muita chegada a área sem conseguir finalizar. Conforme o jogo foi avançando, precisamos defender no campo rival e é muito mais fácil atacar no contra-ataque do que em uma defesa bem fechada. Valorizo muito o esforço da equipe apesar da derrota, com a dor que significa essa derrota. Estou orgulhoso dos jogadores que tentaram sempre. Isso é muito importante para o que vem. Chegamos até o final nas três competições, o que não é fácil. Agora, não há tempo para pensar muito na dor da derrota. Precisamos voltar a ter energia e competir. Nos sete jogos que faltam no Brasileirão, vamos ver se podemos melhorar a pontuação e, depois, esperar a final da Libertadores para ver se teremos uma revanche dessa final que perdemos.

Orgulho

Estou orgulhoso dos jogadores. Geralmente a maioria sente mais orgulho quando se ganha, mas eu estou orgulhoso na derrota de como defrontamos esse segundo jogo. Jogamos com adversidade de resultado e com muita valentia tentamos ganhar o jogo. Logicamente que nos expomos aos contra-ataques, mas seguiremos por este caminho que nos trouxe até aqui. Queríamos ganhar, mas temos que virar a página rapidamente. Com tempo, vamos preparar muito bem a final da Copa Libertadores que é um sonho.