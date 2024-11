Zubeldía vai à loucura com gol do São Paulo, invade campo e dá carrinho

O técnico Luis Zubeldía foi à loucura com o gol marcado por André Silva durante a vitória do São Paulo sobre o Athletico, neste sábado (9), pelo Brasileirão.

O que aconteceu

O treinador invadiu o gramado para comemorar o gol marcado. Ele foi até a linha de fundo e deu um carrinho na comemoração.

A atitude não passou impune e custou caro. O treinador recebeu o cartão amarelo do árbitro Rafael Rodrigo Klein e pediu desculpas pela invasão. A punição foi a terceira do treinador no acumulado, e ele terá de cumprir suspensão na próxima rodada.