Internamente, São Paulo já crava permanência de Zubeldía em 2025

Uma reunião no fim da temporada irá ocorrer para avaliação do trabalho e planejamento de 2025, mas o encontro é padrão no Tricolor e ocorre em todos os anos. A avaliação do trabalho tem por objetivo entender onde pode-se melhorar para a temporada seguinte, não decidir se o treinador segue ou sai.

A continuidade do argentino foi colocada em xeque nos últimos meses. O presidente Julio Casares nunca falou com todas as letras que Zubeldía seguiria no Tricolor na próxima temporada.

A vaga encaminhada para a Copa Libertadores da América também tranquilizou os dirigentes. Ficar fora da competição era preocupação da direção.