Empresário assassinado delatou envolvimento de agentes de futebol com PCC

O empresário também apontou a atuação de Rafael Maeda Pires, conhecido como "Japa", que era da cúpula do PCC, com a FFP Agency Ltda, que possui atletas de destaque na Série A e na seleção brasileira. Japa foi encontrado morto em 14 de maio de 2023, no subsolo de um edifício no Tatuapé.

As provas obtidas pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) mostram que Japa participou de negociações de Du Queiroz e Igor Formiga com Corinthians, em 2021. Os atletas não estão mais no clube.

De acordo com o MP, os clubes e atletas não possuem envolvimento com o PCC, mas os agenciadores sim.

Gaeco investiga envolvimento do PCC com futebol

Em agosto, o UOL entrevistou o Lincoln Gakiya, do Gaeco, responsável por investigar o PCC há cerca de 20 anos, que cravou a relação da sigla com o mercado da bola. Na visão de Gakiya, o crime organizado está instalado e lavando dinheiro com negociações de jogadores.