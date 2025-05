Argentino Santiago Taverna conquista o título do Challenger de Porto Alegre

Na decisão em Porto Alegre, Nikolas Sánchez Izquierdo, 26 anos, atual 330º do ranking e ex-238º, começou melhor. Com um jogo consistente, venceu o primeiro set por 6/4. No segundo, porém, perdeu o controle emocional e viu Taverna abrir 4/1, vantagem que foi mantida até o empate da partida com novo 6/4. O set decisivo foi marcado por oscilações de ambos os lados e definido apenas no tie-break, vencido por Taverna por 8/6.

"Muito feliz por ter conquistado o título em Porto Alegre, neste clube maravilhoso, com esta torcida calorosa. Estou tendo um excelente início de temporada, com bons resultados, e esse título de challenger. Meu objetivo é seguir fazendo o que faço de melhor, corrigindo meus erros e subindo no ranking. Com o título, serei o número 196 do mundo", comemorou Taverna, que segue agora para a disputa do Challenger de Santos.

Além dos 50 pontos no ranking, Santiago Taverna também ganha US$8.350,00. Já o finalista Nikolás Sanchez, fica com 25 pontos e US$4.910,00.