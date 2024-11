Cabeça de porco: torcedor ameaçou atletas do Flamengo com barra de ferro

Osni 'Cicatriz', envolvido na compra e no arremesso de uma cabeça de porco ao gramado da Neo Química Arena no Dérbi paulista, está proibido de entrar no Parque São Jorge até janeiro de 2025. A suspensão tem relação com outro caso, que aconteceu dentro da sede social do clube.

O que aconteceu

Cicatriz, que é sócio do clube social do Timão, foi suspenso por 120 dias por ameçar a delegação do basquete do Flamengo com uma barra de ferro. O episódio ocorreu dentro do Parque do Parque São Jorge em 29 de dezembro do ano passado.

O UOL apurou que Cicatriz pegou uma barra de ferro após um treino, na saída do ginásio. A delegação rubro-negra estava na saída lateral, após o treino da manhã. A situação foi contornada.