Vini marca de cavadinha, mas Milan cala Bernabéu e vence Real na Champions

O Milan engatou a segunda vitória seguida, chegou aos seis pontos e assumiu a 18ª colocação na Champions. O Real tem a mesma pontuação, mas aparece na 17ª posição.

Classificação e jogos Liga dos Campeões

As duas equipes voltam a jogar pela Champions somente no final do mês. O Milan visita o Slovan Bratislava no dia 26, às 14h45 (de Brasília). No dia seguinte, o Real Madrid vai até a Inglaterra encarar o Liverpool, às 17h.

Como foi o jogo

Real e Milan fizeram um primeiro tempo nervoso, mas com os italianos mais precisos. As duas equipes começaram a partida em ritmo lento, porém, o duelo destravou após Thiaw colocar os visitantes na frente em cobrança de escanteio. O gol acordou o Real, que buscou o empate 10 minutos depois, em pênalti convertido por Vini Jr. A igualdade, de novo, travou o duelo. Mais uma vez, um lance isolado fez o Milan voltar à frente, dessa vez com Morata.

Vini Jr é marcado por Musah durante jogo entre Real Madrid e Milan pela Champions League Imagem: Florencia Tan Jun/Getty Images

O segundo tempo foi de controle total do Milan. A equipe visitante voltou do intervalo melhor e encurralando o Real Madrid, principalmente com lances pela esquerda, com Rafael Leão. O gol que deu tranquilidade no placar, inclusive, saiu em jogada por ali e que terminou em finalização de Reijnders. O Real até esboçou uma reação com tento de Rüdiger, mas o lance foi anulado por impedimento. O abafa final não deu resultado como nas outras vezes, e o Bernabéu se calou.