Giro: Porto sofre gol de brasileiro, mas vira sobre Moreirense e vai ao 3º lugar do Português

Nesta sexta-feira, pela 32ª rodada do Campeonato Português, o Porto venceu o Moreirense por 3 a 1, no Estádio do Dragão. Os gols da equipe mandante foram anotados por Francisco Moura e Samu Aghehowa (duas vezes), enquanto o brasileiro Yan Maranhão marcou para os visitantes.

Desta maneira, diante da vitória em casa, o Porto assume a terceira colocação, com 65 pontos - um a mais em relação ao Braga, que ainda entra em campo nesta rodada. Já o Moreireinse, com 36 unidades, é o décimo lugar da tabela do Português.

Pela 33ª rodada do Campeonato Português, o Dragão visita o Boavista, às 16h30 do próximo dia 11, um domingo. O Moreirense, por sua vez, no mesmo dia, mas às 14h, recebe o Estoril.